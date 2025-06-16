Пятилетний ребенок пропал, пока его родители были на фудкорте ТЦ «Мегаторг». Взрослые быстро обнаружили пропажу, но было поздно – мальчик успел убежать далеко. Историю рассказали в соцсетях

Пятилетний ребенок пропал, пока его родители были на фудкорте ТЦ «Мегаторг». Взрослые быстро обнаружили пропажу, но было поздно – мальчик успел убежать далеко. Историю рассказали в соцсетях службы ГО, ПБ и ЧС области. На одинокого малыша на улице Гастелло обратили внимание неравнодушные горожане. Они и вызвали спасателей, которые взяли на себя поиск родителей сбежавшего крохи.