Горьковская железная дорога сообщила о том, что из-за метели на участке Вековка (Владимирская обл.) – Сергач (Нижегородская обл.) задерживаются 33 пассажирских поезда дальнего следования и 3

Горьковская железная дорога сообщила о том, что из-за метели на участке Вековка (Владимирская обл.) – Сергач (Нижегородская обл.) задерживаются 33 пассажирских поезда дальнего следования и 3 пригородного сообщения. Опоздание составляет от 8 минут до 5 часов 25 минут. В ГЖД отметили: в вагонах поддерживается комфортный температурный режим. Компания приносит извинения за доставленные неудобства и