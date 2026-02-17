В Александрове прокурор направил в суд уголовное дело в отношении 26-летней местной жительницы, обвиняемой в покушении на убийство своего знакомого. Инцидент произошёл в ноябре 2025 года.

В Александрове прокурор направил в суд уголовное дело в отношении 26-летней местной жительницы, обвиняемой в покушении на убийство своего знакомого. Инцидент произошёл в ноябре 2025 года. Девушка начала отмечать свой день рождения 22 ноября в кафе. Затем праздник продолжился в общежитии, где она купила комнату. 26 ноября в процессе употребления алкоголя между ней и одним