В Карабаново частично обрушилась крыша многоквартирного дома. Александровская городская прокуратура запустила проверку.ЧП произошло в пятиэтажном шестиподъездном доме № 28 на улице Мира. Крыша над шестым подъездом не выдержала нагрузки и часть кровли рухнула., к обрушению привели сразу две причины: скопление больших масс снега и плохое состояние элементов крыши. Управляющая компания ООО «Парус» уже приступила к ликвидации последствий аварии.Прокуратура выяснит все обстоятельства происшествия, а именно действия должностных лиц УК, в том числе то, насколько оперативно те очищали кровлю и следили за состоянием общедомового имущества.