Провести выходной с пользой для души и тела предлагает «Росич». Эта Масленица точно не будет скучной. Праздник отметят с размахом. Жителей и гостей города ждут в парке «Добросельский» 22 февраля, в 12.00. В программе: молодецкие забавы, хороводы, угощения. Кульминацией праздника станет традиционный русский кулачный бой «Стенка на стенку». Приходите на Масленицу всей семьей! Где: Парк