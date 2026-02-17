Оба случая произошли в начале февраля.

Во Владимире полицейские задержали двоих мужчин, которых подозревают в кражах алкоголя из магазинов. Оба случая произошли в начале февраля, в пресс-службе УМВД по региону.Так, в одном сетевом магазине неизвестный унес с прилавка бутылку вина стоимостью почти 3 тысячи рублей. Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент кражи. Полицейские, изучив запись, быстро составили портрет подозреваемого. Уже через сутки 22‑летнего местного жителя поймали в городе.На допросе молодой человек признался, что украденное вино он подарил своей возлюбленной. Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.Параллельно полицейские раскрыли еще одну кражу. Из магазина самообслуживания пропали три бутылки элитных игристых вин. Общая сумма ущерба составила около 20 тысяч рублей.За этим преступлением стоял 28‑летний мужчина. У задержанного — криминальное прошлое: он был ранее судим и находился в федеральном розыске за имущественное преступление, совершенное в Санкт‑Петербурге.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .