На него завели уголовное дело.

Бывший председатель ТСЖ во Владимире избежал реального срока за присвоение 980 тысяч рублей. Согласно информации, предоставленной объединенной пресс-службой судов общей юрисдикции региона, с 2019 года по май 2023 года 57-летний мужчина собирал платежи от жильцов и тратил средства на личные нужды, включая покупку автомобиля и бытовой техники.Правоохранители завели на него уголовное дело по статье об присвоении, однако ущерб был полностью возмещен. Суд приговорил мужчину к 1,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года. Приговор пока не вступил в силу.Напомним, ранее мы писали, что в