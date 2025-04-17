Решение об этом примут до конца года.

Вице-губернатор Владимир Куимов с рабочей поездкой посетил Александров Владимирской области, где ознакомился с работой Александровской районной больницы, включая поликлинику и региональный сосудистый центр. Он отметил, что состояние поликлиники требует улучшений.Министерство здравоохранения региона подало заявку в Минздрав РФ и прошло предварительный отбор на строительство новой поликлиники, окончательное решение ожидается к концу года. Власти сейчас занимаются поиском подходящего земельного участка для нового строительства.Напомним, ранее мы писали, что