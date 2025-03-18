В настоящее время симфонический оркестр возглавляет заслуженный артист России Владимир Альтшулер.

Центр классической музыки во Владимире получил имя Артема Маркина. Это решение приняло правительство 13 марта 2025 года. Артем Маркин, который долгое время был главным дирижером Владимирского губернаторского симфонического оркестра,В настоящее время симфонический оркестр возглавляет заслуженный артист России Владимир Альтшулер. Вдова Маркина также заняла пост директора Центра классической музыки.Напомним, ранее мы писали, что