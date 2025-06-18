Глава администрации Собинского муниципального округа и руководители МБУ «Благоустройство» городов Собинка и Лакинск получили представления за стихийные свалки. Нарушения обнаружила

Глава администрации Собинского муниципального округа и руководители МБУ «Благоустройство» городов Собинка и Лакинск получили представления за стихийные свалки. Нарушения обнаружила прокуратура области во время проверки. В этих городах нашли несколько свалок из бытовых отходов, сухих веток, бетонных плит и блоков. После представлений незаконные помойки ликвидировали. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен! Фото: прокуратура области