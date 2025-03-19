Во Владимирской области появился Совет по защите традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Указ о его создании губернатор подписал 17 марта. Совет будет помогать государству

Во Владимирской области появился Совет по защите традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Указ о его создании губернатор подписал 17 марта. Совет будет помогать государству реализовывать приоритетные направления политики по защите, сохранению и укреплению традиционных ценностей. Консультативный орган будет участвовать в разработке правовых актов и документов стратегического планирования, заниматься анализом тенденций межнационального и межконфессионального согласия. Совет будет