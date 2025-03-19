В среднем клиенты подключают сразу 2-3 финансовых продукта банка.

Вслед за стремительным развитием курьерской доставки еды из ресторанов и продуктов из супермаркетов, в России начался бум мобильного банковского обслуживания.В среднем клиенты подключают сразу 2-3 финансовых продукта банка. Помимо зарплатной карты, это чаще всего сберегательные продукты и дополнительные платежные инструменты для себя и своих близких.Один из крупнейших проектов по выдаче зарплатных карт с помощью выездного сервиса в прошлом году был реализован в г. Северодвинск Архангельской области на предприятиях, входящих в Объединённую судостроительную корпорацию.«Выездной сервис для зарплатных клиентов позволяет бизнесу оперативно подключить персонал к зарплатному проекту. Свои выгоды есть и у сотрудника - не нужно отпрашиваться у руководителя с работы пораньше или планировать поход в банк в выходной день, можно провести это время с семьей или друзьями. Развивая направление по оформлению зарплатных карт на предприятиях, мы в первую очередь расширяем штат своих сотрудников, чтобы улучшать скорость и качество работы», - комментирует Василий Палаткин, руководитель департаментов розничных продаж и развития инструментов обслуживания, старший вице-президент ВТБ.По его словам, выездные менеджеры используют в доставке самые разные виды транспорта, включая самокаты, велосипеды, скоростные поезда, вертолеты и даже самолеты. Такая мобильность позволяет совершать доставку как на предприятия в городах, так и в отдаленные регионы на труднодоступные объекты.