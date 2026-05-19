Администрация подтверждает готовность защищать интересы жителей и оказывать содействие в решении сложных вопросов.

На прошлой неделе временно исполняющий обязанности главы города Сергей Волков провел личный прием жителей.Прямой диалог с горожанами остается важным способом оперативного выявления и решения проблем ЖКХ.Одна из обратившихся — жительница дома №31 на улице Полины Осипенко.Она пожаловалась, что управляющая компания намерена прекратить обслуживание дома, что ставит под угрозу проведение необходимого ремонта. Такая ситуация признана неприемлемой, и власти начали искать пути ее урегулирования.В минувшие выходные во дворе дома состоялась встреча с участием представителей управляющей компании для тщательного изучения ситуации и разработки плана действий.По итогам конструктивного разговора были согласованы следующие меры:- руководство УК проведет отдельную встречу с жильцами, чтобы разъяснить причины и дать рекомендации по выбору новой управляющей организации;- УК заявила о готовности возобновить обслуживание дома после завершения формальных процедур по передаче.Администрация города Владимира продолжит оперативно рассматривать обращения граждан.Такой формат работы помогает не только устранять отдельные проблемы, но и выявлять системные недостатки в сфере ЖКХ для их последующего устранения.