Во Владимирской области состоялся гала-концерт регионального этапа фестиваля «Студенческая весна СПО — 2026», где выступали команды студентов средних профучилищ и колледжей.Конкурсанты показали номера в четырех номинациях: танцевальной, театральной, музыкальной и юмористической.Победителем стал Колледж инновационных технологий и предпринимательства ВлГУ. Второе место разделили Колледж Владимирского филиала Финансового университета и Высшая государственная инженерно-техническая школа имени Д.К. Советкина.Министр молодежной политики Елена Янина назвала фестиваль праздником молодости, творчества и смелых идей и подчеркнула высокий уровень выступлений.