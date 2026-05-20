Расследование продолжается.

Пострадавший дрессировщик передвижного цирка с рваными ранами предплечья остается в больнице, но его выписка запланирована в ближайшее время, сообщили в следственном управлении СК по региону.По факту причинения телесных повреждений проводится процессуальная проверка. Материалы находятся в производстве следователя.Следователь лично опросил пострадавшего. Мужчина подтвердил, что раны заживают и опасности для жизни нет.Инцидент случился 15 мая на улице Тракторная: при кормлении между львицами возник конфликт, дрессировщик попытался разнять животных и получил травму.Пострадавшему 1984 года рождения оказали помощь и госпитализировали,