Премию обещают перечислить до конца августа.
Правительство региона назначило выплату 50 000 рублей за каждый предмет, сданный на 100 баллов, средства выделят из областного бюджета.
Для получения премии выпускник должен до 1 августа подать заявление и приложить подтверждающие документы в региональное министерство образования.
Календарь основного этапа ЕГЭ:
1 июня — история, литература, химия;
4 июня — русский язык;
8 июня — математика;
11 июня — обществознание и физика;
15 июня — биология, письменные иностранные языки и география;
18–19 июня — устные иностранные и информатика.
Резервные дни — 22–25 июня, пересдачи — 8–9 июля.