Премию обещают перечислить до конца августа.

Правительство региона назначило выплату 50 000 рублей за каждый предмет, сданный на 100 баллов, средства выделят из областного бюджета.Для получения премии выпускник должен до 1 августа подать заявление и приложить подтверждающие документы в региональное министерство образования.Календарь основного этапа ЕГЭ:1 июня — история, литература, химия;4 июня — русский язык;8 июня — математика;11 июня — обществознание и физика;15 июня — биология, письменные иностранные языки и география;18–19 июня — устные иностранные и информатика.Резервные дни — 22–25 июня, пересдачи — 8–9 июля.