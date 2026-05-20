Природоохранная прокуратура организовала проверку по факту возгорания.
О возгорании на полигоне компании «Хартия» в Петушинском районе сообщили 19 мая. Сигнал также зафиксировали датчики и сторожа.
Попытки потушить огонь локальными средствами не дали эффекта, после чего на место прибыли расчеты МЧС.
К утру пламя локализовали на площади около 1,5 тыс. м2; во второй половине дня открытого огня не было, оставалось тление на примерно 1,1 тыс. м2.
Компания завозит грунт, на территории работают пожарные и спецтехника для проливки и засыпки тлеющих масс.
Жаркая погода повышает риск повторных очагов, и дымление может сохраняться из‑за внутреннего горения в навалах.
Директор филиала «Владимирский» ООО «Хартия» Владимир Доровских называет причину естественным самовозгоранием — сменой теплового режима или реакцией утилизированных батареек — и отвергает версию о БПЛА.
По словам властей, угрозы людям и экологии нет. Природоохранная прокуратура начала проверку.