Программа «30 на 70» поддержит инициативы 14 муниципалитетов.

Жители 14 муниципалитетов собрали почти 30 млн рублей на развитие местной инфраструктуры.Областной бюджет дополнит эти инициативы примерно 70 млн руб. в рамках губернаторской программы «30 на 70».Гусь-Хрустальный потратит средства на ремонт и обновление мебели в детских садах и школах.В селе Второво Камешковского округа обустроят патриотическую зону и восстановят памятник воинам.В деревне Скоморохово и в поселке Достижение Ковровского района создадут новые скверы.В селе Добрынское Суздальского района модернизируют уличное освещение.Кольчугинский округ отремонтирует игровую комнату, закупит оборудование и благоустроит площадку для пляжного волейбола в лагере «Дубки».