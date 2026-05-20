В регионе зафиксировали уменьшение числа случаев острых респираторных вирусных инфекций.По сравнению с предыдущей неделей уровень заболевания снизился на 12,8%.За медицинской помощью в лечебные учреждения области обратились 4 940 человек. В клиниках города Владимира — 1 149 пациентов.Региональное управление Роспотребнадзора отмечает, что снижение отмечено во всех возрастных группах.Центр гигиены и эпидемиологии провел 521 лабораторное исследование.В пробах выявлены риновирусы, сезонные коронавирусы, респираторно‑синцитиальные вирусы и бокавирусы.