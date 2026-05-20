Купальный сезон традиционно начнется 1 июня. По данным регионального управления МЧС, планируется открытие 39 пляжей.На данный момент проводят подготовительные работы: очищают дно, устанавливают спасательные посты и размещают спасательное оборудование и аптечки для оказания первой помощи.Правительство Владимирской области напоминает, что купаться в состоянии алкогольного опьянения, при плохом самочувствии и в необорудованных местах — запрещено. Не оставляйте детей у воды без присмотра.В этом году в регионе уже зафиксированы четыре происшествия на воде, в которых погибли пять человек.