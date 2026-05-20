Садик (сокращенный вариант)
Представим себе вымышленный детский садик. Утро, родители приводят детей. Монолог воспитательницы: «Здравствуйте, проходите... Здравствуй, Миша. Проходи, раздевайся... Доброе утро, Юлечка. У тебя сегодня опять новое платье... Здравствуйте, вы мама Максима Покровского? Почему Максимчик не сможет прийти? Хорошо, пусть поправляется, пусть ногу больше не сводит... А вы новенькие? Какая у вас красивая девочка, как тебя зовут? Андрей Данилко? Хорошо Андрюша, проходи в группу, знакомься с ребятками... Ой, посмотрите, дети какую плюшевую собачку принес Толя Чубайс. А как зовут нашу собачку? Ваучер? Интересная кличка, а почему? Потому что от ней никакого толку?..
Девочки и мальчики! Время завтракать! Рассаживаемся по своим местам!
