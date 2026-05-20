В городе Кольчугино закрыли единственное в районе родильное отделение. На его месте откроют ургентный зал для приема только внезапных родов без осложнений.Остальных рожениц будут направлять в больницу соседнего района — примерно в 40 км — или в областной перинатальный центр во Владимире — около 80 км.Район обслуживает около 46 тыс. жителей. В 2025 году здесь зафиксировали 268 родов.Планы закрытия обсуждали с прошлого года, жители устраивали митинги и собрали петицию на 17 тыс. подписей.После реорганизации почти 40 сотрудников потеряют работу.Прокуратура пока не подтвердила начало проверки по факту возможного нарушения приказа Минздрава №1130н: ургентные залы предполагаются для населенных пунктов с менее 100 родов в год, тогда как в Кольчугино рожают в два с половиной раза больше.