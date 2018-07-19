Уговорил подростка на кражи? В Судогодском районе двое братьев подозреваются в том, что полгода проникали в дома и дачи района в поисках ценных вещей. Возраст подозреваемых 19 и 14 лет. В последнее время оба молодых человека проживали вместе с отцом. По версии следствия, на незаконный заработок младшего брата уговорил старший.

Уговорил подростка на кражи? В Судогодском районе двое братьев подозреваются в том, что полгода проникали в дома и дачи района в поисках ценных вещей. Возраст подозреваемых 19 и 14 лет. В последнее время оба молодых человека проживали вместе с отцом. По версии следствия, на незаконный заработок младшего брата уговорил старший. С ноября 2017 по май 2018 года юноши лазили по частным владениям и похищали старинные самовары, статуэтки, сундуки и другие вещи, которые они считали антикварными и дорогостоящими. Всего в рамках уголовного дела признано 5 потерпевших. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемых.