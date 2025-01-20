48-летнюю жительницу поселка Вольгинский Петушинского района обвиняют в убийстве 38-летнего ревнивого сожителя. Женщина зарезала возлюбленного во время ссоры, рассказали в пресс-службах

48-летнюю жительницу поселка Вольгинский Петушинского района обвиняют в убийстве 38-летнего ревнивого сожителя. Женщина зарезала возлюбленного во время ссоры, рассказали в пресс-службах Следкома и прокуратуры области. Все произошло еще 18 декабря 2023 года. Пьяные сожители были в своей комнате в общежитии. Мужчина приревновал женщину, что очень ее разозлило. Началась ссора, в ходе которой ревнивец получил не