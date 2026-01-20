Во Владимире продолжается масштабный капитальный ремонт школы № 1. На преображение здания из городского бюджета выделят около 130 млн рублей. Завершить работы планируют в августе текущего года, в администрации города.Строители уже очистили главный фасад от старой штукатурки и заново окрасили, отреставрировали лепнину на фасаде, демонтировали плитку на цокольном этаже смонтировали деревянные конструкции кровли.Сейчас идут работы по ремонту кровли и утеплению чердачного перекрытия.По проектной документации осталось отремонтировать отмостку, цоколь, входные группы и приямки, провести интерьерные работы.