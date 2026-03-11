Трагедия на дороге произошла в апреле 2025, в Курлово Гусь-Хрустального района. 32-летний осуждённый ехал на мотоцикле и сбил 15-летнюю девочку на велосипеде. Ребёнок погиб на месте происшествия.
