Трагедия на дороге произошла в апреле 2025, в Курлово Гусь-Хрустального района. 32-летний осуждённый ехал на мотоцикле и сбил 15-летнюю девочку на велосипеде. Ребёнок погиб на месте происшествия. Мужчина двигался с превышением скорости, без прав. Ранее прав его лишил суд за пьяную езду. 24 апреля 2025 года около 20 часов 50 минут осуждённый двигался на своем