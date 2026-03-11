Авария произошла сегодня утром, около 7.20, на 17 километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо» (восточное соединение с М-7 «Волга») в Камешковском районе. По информации УМВД по Владимирской

Авария произошла сегодня утром, около 7.20, на 17 километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо» (восточное соединение с М-7 «Волга») в Камешковском районе. По информации УМВД по Владимирской области, в ДТП попали четыре автомобиля. Двое человек погибли и двое пострадали. По предварительной информации, водитель автомобиля «ВАЗ», двигаясь в направлении г. Владимир, выехал на встречную полосу дороги, где