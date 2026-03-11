В праздничные дни марта на ретропоезде «Хрустальный экспресс» по маршруту Владимир – Гусь-Хрустальный в путешествие отправились 240 пассажиров. В состав поезда входил легендарный

В праздничные дни марта на ретропоезде «Хрустальный экспресс» по маршруту Владимир – Гусь-Хрустальный в путешествие отправились 240 пассажиров. В состав поезда входил легендарный паровоз П36, а также современные вагоны, оснащённые всем необходимым для комфортной поездки. В Гусь-Хрустальном гости совершили прогулку по историческому центру города и насладились его уникальной архитектурой. Они смогли увидеть один из красивейших