Гимнасты из Владимирской области успешно выступили на втором этапе Кубка мира по спортивной гимнастике «AGF Trophy 2026» в Баку, завоевав золото, серебро и бронзу. Трое воспитанников школы

Гимнасты из Владимирской области успешно выступили на втором этапе Кубка мира по спортивной гимнастике «AGF Trophy 2026» в Баку, завоевав золото, серебро и бронзу. Трое воспитанников школы олимпийского резерва имени Николая Толкачева показали высокие результаты на международной арене. Об этом поделились в Минспорта региона. Из пресс-релиза Минспорта области Победителем на кольцах стал Илья Заика, серебро