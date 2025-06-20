В этой семье каждый день наполнен музыкой, смехом и любовью, а традиции передаются из поколения в поколение. Елена и Леонид Холины из Мурома воспитывают восьмерых детей. Каждый из них, кроме

В этой семье каждый день наполнен музыкой, смехом и любовью, а традиции передаются из поколения в поколение. Елена и Леонид Холины из Мурома воспитывают восьмерых детей. Каждый из них, кроме младшего, учится в музыкальной школе, поэтому неспроста все дни рождения членов семьи сопровождаются музыкальными и творческими поздравлениями. 20 июня во Владимирской области впервые отметили День