Во Владимире достроили торговый центр «Лемана Про» – так сейчас называется долгожданный «Леруа Мерлен». Здание гипермаркета располагается за «Глобусом». Однако посетить его владимирцы

Во Владимире достроили торговый центр «Лемана Про» – так сейчас называется долгожданный «Леруа Мерлен». Здание гипермаркета располагается за «Глобусом». Однако посетить его владимирцы смогут еще не скоро. Как сообщила министр предпринимательства и туризма области Юлия Бояркина, по информации, полученной ей из головного офиса компании, открытие «Лемана Про» планируется на март 2026 года. О появлении гипермаркета