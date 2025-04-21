Во Владимире к концу года планирует достроить новый отель на Студеной горе. Об этом сообщает Агентство Экономического Развития Владимирской области. Сотрудники организации посетили

Во Владимире к концу года планирует достроить новый отель на Студеной горе. Об этом сообщает Агентство Экономического Развития Владимирской области. Сотрудники организации посетили строительную площадку и проверили ход возведения нового гостиничного комплекса. Агентство Экономического Развития Владимирской области Совместно с представителями застройщика – ООО «Строитель» – был проведен осмотр объекта, срок сдачи которого намечен на конец