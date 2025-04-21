У одного ответственного чиновника выдался свободный часок,
который он решил провести с любовницей. Звонит ей и предупреждает:
- Маша, готовься, буду в течение часа.
Подъезжает к дому любовницы, отпускает машину, - предупреждает
водителя - приезжай через 2 часа. Заходит в подъезд и видит
табличку:
- Лифт не работает по техническим причинам.
А Маша-таки живет на 17 этаже. До 4-го этажа взлетел на крыльях
любви. На 6-м вытер пот со лба и достал валидол. На 11-м сел на
ступеньки и подумал:
- Господи, хоть бы этой бл#ди дома не было!
еще анекдот!