Движение по Пекинке ограничат на 2 ночи. О проведении дорожных работ в черте Владимира сообщает УПРДОР Москва-Нижний Новгород.

Движение по Пекинке ограничат на 2 ночи. О проведении дорожных работ в черте Владимира сообщает УПРДОР Москва-Нижний Новгород. В ночь с 21 на 22 ноября с 23:00 и до 6 утра до двух полос сузят проезд возле комбината "Тепличный", там будут монтировать надземный пешеходный переход. Полностью М-7 перекроют с 2-х ночи до 2:40 и с 03:20 до 03:55. А в ночь с 22 на 23 ноября ограничение движения будет действовать на участке в районе станции Юрьевец. Причина та же - монтаж надземного пешеходного перехода. Работы продлятся с 23 часов до 6 утра, полностью "Пекинку" перекроют также два раза за ночь - с 02:00 до 02:40 и с 03:20 до 03:55. Строить переходы будут из соображений безопасности. Только в районе комбината "Тепличный" за 5 лет произошло 36 ДТП, в которых было ранено 50 человек и четверо погибли.