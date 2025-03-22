В субботу, 22 марта, в Петушках стартует Первенство России по вольной борьбе среди девушек до 18 лет.

В субботу, 22 марта, в Петушках стартует Первенство России по вольной борьбе среди девушек до 18 лет. Об этом сообщила Минспорта Владимирской области.Двухдневные соревнования пройдут на базе спортшколы «Динамо». Здесь соберутся свыше 250 участниц из 52 субъектов РФ.«Соревнования такого уровня по вольной борьбе во Владимирской области пройдут в первый раз», - отмечается в сообщении пресс-службы.