Восстановление прав жильцов находится на контроле прокуратуры.
Прокуратура Петушинского района провела проверку по обращениям жителей микрорайона Костерево‑1 города Костерево и зафиксировала нарушения в сфере ЖКХ.
В квартирах обнаружены следы протечек через кровлю, а отделочный слой фасадов поврежден вплоть до кирпичной кладки.
Жильцы не раз обращались в управляющую компанию ООО УК «Доверие» с просьбой организовать ремонт общего имущества, но эффективных действий не последовало.
По итогам проверки прокурор направил в Ковровский городской суд иск с требованием обязать ООО УК «Доверие» устранить нарушения и привести в исправное общее имущество двух многоквартирных домов.