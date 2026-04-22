Восстановление прав жильцов находится на контроле прокуратуры.

Прокуратура Петушинского района провела проверку по обращениям жителей микрорайона Костерево‑1 города Костерево и зафиксировала нарушения в сфере ЖКХ.В квартирах обнаружены следы протечек через кровлю, а отделочный слой фасадов поврежден вплоть до кирпичной кладки.Жильцы не раз обращались в управляющую компанию ООО УК «Доверие» с просьбой организовать ремонт общего имущества, но эффективных действий не последовало.По итогам проверки прокурор направил в Ковровский городской суд иск с требованием обязать ООО УК «Доверие» устранить нарушения и привести в исправное общее имущество двух многоквартирных домов.