Исковое заявление находится на рассмотрении.

Прокуратура Камешковского района провела проверку исполнения требований благоустройства.В сентябре 2022 администрация Вахромеевского признала аварийным дом №8 по ул. Зеленая в пос. им. Красина.Жильцы расселены.Экспертиза установила, что несущие и ограждающие конструкции в аварийном состоянии. Здание представляет угрозу для людей внутри и на прилегающей территории.Вход свободен: оконные и дверные проемы не заколочены, возможен доступ, в том числе детей.Органы местного самоуправления не приняли мер по ограждению и предупреждению вреда.Прокурор подал в суд иск с требованием обязать администрацию ограничить доступ.