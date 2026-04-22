Простые правила безопасности при встрече со змеей помогут избежать укуса.

В соцсетях жители области начали публиковать фото змей, обнаруженных у водоемов и в лесах. В преддверии майских праздников и загородных выездов встретить змею может и взрослый, и ребенок.Среди трех местных видов есть ядовитая гадюка, уж тоже может причинить вред при защите.Не стоит пренебрегать правилами безопасности:надевайте закрытую одежду и плотную обувь или резиновые сапоги;не делайте резких движений при встрече;медленно отступайте, не поворачиваясь к змее спиной и не бегите.По данным Госохотинспекции, чаще змей фиксируют в Гусь-Хрустальном, Вязниковском, Гороховецком и Камешковском районах. Гадюки предпочитают торфоразработки, сосновые леса с каналами, болота, луга и поляны. В мае–июне самки греются на солнце.Эксперты отмечают: гадюки обычно избегают людей, нападение возможно при провокации. Вероятность летальность около 1%, укусы чаще фиксируются ранним утром.