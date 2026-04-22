Программа выйдет в эфир 2 мая в 10:00.

Съемочная группа канала РЕН ТВ готовит сюжет о Александрове в рамках проекта «Самая полезная программа» по заказу АНО «Национальные приоритеты» для нацпроекта «Инфраструктура для жизни».Директор музея «Александровская слобода» Марина Рыбакова в интервью рассказала, как включение Александрова в «Золотое кольцо» отразилось на развитии города, почему сюда стоит приехать и какую роль в этом играет нацпроект.Ранее мы сообщали, что в 2026 году по нацпроекту в Муромском округе обновят свыше 7 км дорожной сети. В Судогодском уже начались работы на трассе Павловское — Эсино — Красный Маяк — Андреево — Тюрмеровка.Кроме дорожных работ, проект привлекает и граждан: 21 апреля стартовало VI Всероссийское онлайн‑голосование за территории, которые планируют благоустроить в 2027 году.