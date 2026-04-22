Попали три тёти в рай. Встречает их апостол и говорит:
- Девочки, можете делать что угодно, только у нас тут маленьких утят много, так вот, на них наступать нельзя! Накажем!!!
Проходит пара дней, одна наступила. Раздался гром, тётка видит, идёт к ней апостол, ведёт мужика, страшного, прямо караул! Пристёгивает их наручниками и говорит:
- Ты наступила на утёнка, теперь 100 лет будешь таскать этого мужика за собой в качестве наказания! Через пару дней вторая наступила, ей ещё хуже мужика привели, настоящий Квазимодо! Третья насмотрелась на всё это, ходит на цыпочках, под ноги смотрит, на утят не наступает. Через неделю видит: идёт к ней апостол и ведёт мужика, красивого как Аполлон. Тётка рот открыла от счастья и говорит:
- Боже, за что мне такая наг
