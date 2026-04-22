Два борца. Один маленький, техничный, верткий. второй - типа Карелин один коронный захват из которого никто не вырывался и все. Перед выходом на ковер тренер говорит маленькому:
- Главное не попади в захват, а там по очкам выиграешь.
Гонг. Минута-две и тут маленький попадает в тот самый захват. Тренер хватается за голову разворачивается и уходит. Тут оглушительные овации и объявляют, что его борец победил. Тренер к борцу:
- КАК? Ты же в захват попал!
- Ну, тренер, скрутил он меня, вздохнуть не могу, тут смотрю яйца болтаются, ну я их хватанул зубами...
- Ну и...
- Вы не представляете, тренер, что может человек, укусивший СЕБЯ за яйца.
