Раньше старт работ задержался, но сейчас процесс пошел активнее.

Школу №4 в городе Вязники ждет масштабное обновление — здание капитально ремонтируют, чтобы ученики смогли начать следующий учебный год в современных условиях.Раньше старт работ задержался, но сейчас процесс пошел активнее: каждый день на объекте трудятся 35 строителей. Сейчас они обшивают стены внутренних помещений плитами ГВЛ. Прогресс по коммуникациям уже заметен: системы отопления, водоснабжения и канализации готовы на 80%, электропроводка смонтирована полностью, идет работа над вентиляцией.К концу лета ремонт здания планируют завершить. После этого приведут в порядок школьный двор и обновят системы безопасности — восстановят видеонаблюдение, охранную сигнализацию и средства передачи тревожных сообщений в подразделения национальной гвардии.Уже закуплено новое оборудование для школы на сумму почти 10 млн рублей. Общая стоимость контракта — около 149 млн рублей.«Все лучшее — детям! Мы делаем все возможное, чтобы наши дети получали знания и развитие в современных условиях, памятуя о том, что вложение в детей — это вложение в будущее нашей страны», — отметил депутат Игошин.