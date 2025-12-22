В преддверии новогодних праздников времени зимнего волшебства и исполнения желаний во Владимирской области прошли губернаторские новогодние ёлки. Старт серии праздничных мероприятий был

дан в Областном Дворце культуры и искусства. В ОДКИ состоялась первая из шести детских губернаторских ёлок. Марина Рябова, директор регионального «Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» Областной дворец культуры и искусства каждый год