Заказал мужик в ресторане суп. Официант несет порцию и держит палец в тарелке. Мужик морщится и говорит:
- Лучше подайте бифштекс.
Официант приносит бифштекс и держит палец в картошке. Мужик морщится и говорит:
- Лучше подайте кофе.
Официант приносит кофе и держит палец в чашке. Мужик морщится и спрашивает:
- Почему Вы все время держите палец в моей еде?
- Да у меня палец нарывает и доктор прописал держать его в тепле.
- Так ты бы его в заднице держал.
- Я так и делаю. По дороге на кухню.
еще анекдот!