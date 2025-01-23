За это ей заплатили 15 00- рублей.

В Гусь-Хрустальном Владимирской области раскрыт случай фиктивного брака: 42-летняя женщина вышла замуж за 27-летнего гражданина Азербайджана. Брак был зарегистрирован в 2018 году, женщина сообщила, что получила за это 15 тыс. рублей. Подробности рассказали в пресс-службе судов общей юрисдикции.На протяжении нескольких лет она проживала с другим мужчиной и общими детьми, а «супруг» жил в Москве.Суд признал брак недействительным, однако решение еще не вступило в законную силу. Напомним, ранее мы писали, что житель Владимира повредил чужие легковушки после ссоры с супругой.