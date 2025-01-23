Количество абонентов мобильной связи «Ростелекома» во Владимирской и Ивановской областях превысило 36 тысяч человек. Только за прошлый год ее выбрали около 2,5 тысячи абонентов. Все

Количество абонентов мобильной связи «Ростелекома» во Владимирской и Ивановской областях превысило 36 тысяч человек. Только за прошлый год ее выбрали около 2,5 тысячи абонентов. Все подключения проходили в рамках конвергентных тарифов, в состав которых входят сразу несколько услуг провайдера. Таким образом, прирост абонентской базы за 2024 год составил более семи процентов. Наибольшее число подключений MVNO