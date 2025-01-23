Новый современный видеобронхоскоп доставили во владимирский Центр специализированной фтизиопульмонологической помощи. Прибор очень четко показывает структуру бронхов и легких, что

Новый современный видеобронхоскоп доставили во владимирский Центр специализированной фтизиопульмонологической помощи. Прибор очень четко показывает структуру бронхов и легких, что позволит обнаружить даже самые ранние стадии заболеваний. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава области. У видеобронхоскопа более удобный интерфейс, он проще в использовании, чем ранние версии прибора. А это значит, что доктор сможет быстрее и эффективнее