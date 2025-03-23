69-летний рыбак утонул на озере Урвановское в Меленковском районе. 21 марта к спасателям поступило заявление о поиске. По словам заявителя, мужчина рыбачил, после чего пропал, а вещи остались

69-летний рыбак утонул на озере Урвановское в Меленковском районе. 21 марта к спасателям поступило заявление о поиске. По словам заявителя, мужчина рыбачил, после чего пропал, а вещи остались лежать на льду. В пресс-службе МЧС области рассказали, что искать пропавшего отправились сотрудники поисковой спасательной станции Муром. Тело нашли на следующий день, 22 марта. Прокомментируйте новость у