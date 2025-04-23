Во Владимире состоялась торжественная церемония гашения почтовой карточки, посвященной 90-летию со дня рождения космонавта Валерия Кубасова. Это событие собрало множество почитателей его

Во Владимире состоялась торжественная церемония гашения почтовой карточки, посвященной 90-летию со дня рождения космонавта Валерия Кубасова. Это событие собрало множество почитателей его достижений, которые пришли отдать дань уважения герою. Екатерина Кубасова, дочь 18-го лётчика-космонавта Советского союза, отметила важность целеустремленности и смелости, присущих владимирцам. Екатерина Кубасова, дочь дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта Валерия Кубасова Только здесь