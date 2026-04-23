На пересечении улиц Горького и Белоконской в этом году появится новый памятный объект: инициатива ветеранов и общественных организаций будет реализована к 22 мая.Автор скульптурной композиции — мастер Николай Клименко. 25 февраля экспертно‑художественная комиссия признала работу произведением монументального искусства высокого уровня.Памятник посвящен защитникам рубежей разных эпох; скульптура почти готова и вскоре будет доставлена в город для установки.Открытие станет важным шагом в сохранении исторической памяти и знаком почтения к тем, кто первым встречает опасность и оберегает Родину.