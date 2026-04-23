Выставка в Экспоцентре ТПП работает до 25 апреля включительно.

В Экспоцентре Торгово-промышленной палаты Владимирской области стартовала 22‑я межрегиональная выставка‑ярмарка «Зеленая неделя».Выставка проходит ежегодно перед майскими праздниками, чтобы садоводы и дачники успели запастись посадочным материалом. В этом году участвуют более 80 предприятий.Организатор — Торгово-промышленная палата области, мероприятие проводится при поддержке министерства природопользования и экологии региона.Отдельный раздел экспозиции посвящен лесному хозяйству и реализации нацпроекта «Экологическое благополучие»: регион входит в тройку лидеров по выращиванию посадочного материала.Экспозиция размещена на двух этажах и на уличной площадке.