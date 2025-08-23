А вот цена на канцелярские товары выросли примерно на уровне общероссийских показателей.

Владимирская область возглавила список регионов, где покупка школьной формы больнее всего ударит по кошельку родителей. Как сообщают специалисты Центра стратегических разработок, именно в нашем регионе в июле 2025 года зафиксировали самый значительный скачок цен на базовый комплект школьной одежды – на 15,3%. Тогда как средний рост по стране составил всего 6%.Самым дорогими в комплекте для школьника оказались брюки, рубашки для мальчиков и колготки.А вот цена на канцелярские товары во Владимирской области выросли примерно на уровне общероссийских показателей – около 5-6%. Теперь тетради стоят в среднем 15,7 рубля, ручки – 34,8 рубля, а альбомы для рисования – 132,6 рубля. Рюкзак можно купить в среднем за 2662 рублей.